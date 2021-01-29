На дорогах Барнаула работает больше сотни снегоуборочных машин

В крае ожидаются метели. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня в Барнауле снег на дорогах будут убирать 102 машины. Как уточняют в мэрии, из них 31 единица – привлеченная техника сторонних организаций. Именно поэтому они не будут отражаться на локаторе системы Глонасс.

– Количество заявленной к выходу на линию техники может не совпадать с данными онлайн-мониторинга. Это объясняется режимом работы предприятия, погодной ситуацией, разными видами работ, которые могут быть выполнены частью машин до завершения смены, необходимостью ремонта или, наоборот, усилением смены за счет дополнительного вывода спецтехники, – объясняют в пресс-службе горадминистрации.

Также дворники и грузчики будут вручную очищать от снега подходы к пешеходным переходам, остановки и лестничные марши.

За прошедшую ночь – с 8 на 29 января с барнаульских дорог вывезли 7391 м3 снега. На городских улицах работали 168 снегоуборочных машин. Его убрали по основным улицам города: с проспектов Ленина, Социалистического, Красноармейского, Калинина, площадей Баварина, Октября, участков улиц Молодежной, Димитрова, Мерзликина, Папанинцев, Юрина и др.