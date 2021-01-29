В Алтайском крае ожидаются метель, снегопады и ветер

В ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные условия. Фото: Олег УКЛАДОВ

По прогнозам синоптиков алтайского гидрометцентра, в регионе в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные условия. В крае будет достаточно тепло, но при этом ожидается сильный ветер, снег, метели. Местами будут образовываться снежные заносы, на дорогах сильная гололедица.

В крае 29 января днем ожидается -2…-7, в предгорьях до 3 градусов тепла. Ветер юго-западный, скорость 7-13 метров в секунду, местами возможны порывы до 18-23 метров в секунду. В последующие двое суток ночью столбик термометра покажет -11…-17 градусов, днем -7…-12 градусов, по югу местами температура поднимется до 0…-5 градусов. Ветер будет дуть в переменном направлении.

В Барнауле 29 января днем температура составит -3…-5 градусов, ветер юго-западный, 7-13 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. В последующие двое суток ночью ожидается -8…-17, днем от 7 до 10 градусов мороза. Снег в краевой столице ожидается 30 января. В остальное время преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица.