На Алтае пьяный водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку

Девушка скончалась в больнице Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае 33-летнего жителя Смоленского района обвиняют в пьяной езде и ДТП со смертельным исходом.

Следствие установило, что в один из ноябрьских вечеров мужчина сел за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь по улицам одного сел Смоленского района он допустил несколько нарушений: проигнорировал требования ПДД снизить скорость, не предпринял попытку затормозить, когда на его пути появилась 17-летняя девушка, идущая по обочине.

- В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение, в котором впоследствии скончалась, - заявляют в региональном Следственном комитете.

На стадии предварительного следствия мужчина свою вину признал и раскаялся. В настоящее время он дожидается суда.

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