Сибиряк восемь лет развращал малолетних девочек и мальчиков

Насильник проведет в колонии 14 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае состоялся суд над 53-летним жителем Рубцовска, который на протяжении восьми лет развращал детей.

Гособвинителю в суде удалось доказать, что на протяжении нескольких лет, с 2002 по 2010 год мужчина, желая утолить свои низменные порывы, знакомился с малолетними детьми из неблагополучных семей и прилагал им денежное вознаграждение. В обмен на это он совершал с ними различные развратные и насильственные действия сексуального характера. По данным регионального следственного комитета, его жертвами стали мальчики и девочки от пяти до 17 лет.

- Кроме того, злоумышленник изготовил и распространил фотографии порнографического содержания с участием несовершеннолетних, - сообщают в ведомстве.

На суде удалось доказать 11 эпизодов. Насильника приговорили к 14 годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.

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