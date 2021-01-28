В Барнауле возобновляют продовольственные ярмарки

Ярмарка состоится 6 февраля Фото: Олег УКЛАДОВ

По многочисленным обращениям граждан, в следующую субботу, 6 февраля, в Барнауле вновь состоится продовольственная ярмарка.

Как подчеркивают в пресс-службе администрации города, решение о досрочном возобновлении торговли было принято, как и в связи с многочисленными обращениями граждан, так и исходя из непростого положение предпринимателей, которые в том числе лишились дополнительного заработка.

Ранее торговлю «прикрыли» из-за распространения коронавирусной инфекции, а также из-за сильных морозов. Уже определены и места, где на время ближайшей ярмарки будут установлены палатки:

Железнодорожный район: проспект Ленина, 71;

Индустриальный район: ул.50 лет СССР, 51а;

Ленинский район: пл.Народная;

Октябрьский район: проспект Космонавтов, 6в;

Центральный район: проспект Красноармейский, 36; ул.Чайковского, 21.

Торговые ряды будут открыты с 10 утра до 14 часов.

Кстати, на ярмарочных площадках горожанам также придется соблюдать масочный режим. В противном случае им могут отказать в обслуживании.