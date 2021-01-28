Зоопарк приглашает в гости (фото: скриншот страницы из Instagram) Фото: скриншот сайта

В воскресенье, 31 января, Барнаульский зоопарк проведет день открытых дверей. Открыты они, разумеется, будут только для посетителей. Обитатели встретят гостей на своих «рабочих» местах.

«Лесная сказка» решила провести акцию по бесплатному посещению зоопарка в качестве благодарности врачам, медицинским сестрам, санитарам, всем тем, кто в это непросто время борется за наши жизни и жизни наших близких и родных. Так накопилось слишком много благодарности тем, кто оказывал помощь самому зоопарку, когда тот в силу ограничений, был закрыт.

- Зоопарк говорит спасибо всем кто не оставил нас в беде и помог нам пережить ушедший год. Мы приглашаем всех в гости. Это первый день нашей благодарности. Мы обещали, что отблагодарим. Мы выполняем обещание. Спасибо, что вы всегда с нами, - говорится в объявлении зоопарка.

31 января зоопарк будет открыт с 10.00 до 17.00. С собой посетители смогут принести сырую курочку для показательных кормлений хищников. Во сколько они начнутся, руководство сообщил позже. Также, все те, кто отмечает день рождения 31 января, получат подарок от «Лесной сказки».