Комик из Республики Алтай примет участие в съемках «Comedy Баттл»

Ерсултан Каранов из Республики Алтай Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

Уроженец Республики Алтай завоевал право выступить в новом сезоне шоу «Comedy Баттл» на ТНТ.

Ерсултан Каранов из Республики Алтай станет новым участником шоу «Comedy Баттл» (16+) и попытается выиграть главный приз. В этом сезоне это внушительная сумма в пять миллионов рублей. Деньги достанутся самому находчивому, остроумному и самое главное – смешному. Этот участник должен будет влюбить в себя не только жюри, но и зрителей.

Новый выпуск шоу появится в эфире уже в эту пятницу, 29 января. В этот же день у микрофона выступит алтайский комик. 22-летний Ерсултан Каранов родился в небольшом селе Тобелер в Кош-Агачском районе. По словам молодого человека, он решился на участие в проекте после неудачного сезона в шоу «Открытый микрофон» (16+). К тому же он считает, что «Comedy Баттл» для его поколения является культовой программой и он хочет стать ее статью.

- У меня есть два пункта, которые точно надо выполнить! Первый — это обязательно покататься на платформе, а второй - пройти гораздо дальше, чем в шоу «Открытый микрофон»! - поделился Ерсултан.

Новый выпуск шоу «Comedy Баттл» выйдет в эфир в эту пятницу в 22:00 на телеканале ТНТ.