Юноша из Барнаула с редким генетическим заболеванием получил долгожданную коляску

Автоматический вертикализатор встроен в кресло. Фото: Игорь Якуба

18-летний Александр Лощинин из Барнаула получил специальную коляску со встроенным вертикализотором, о сборе средств на которую мы писали ранее. 27 января Саше вручили долгожданное кресло. Об этом "КП" сообщил волонтер Игорь Якуба, который помогал семье собирать деньги.

В 16 лет юноше поставили диагноз – миопатия Ульриха. Это редкое генетическое заболевание, приводящее к постепенному истощению и отмиранию всех мышц. Со временем человек перестает самостоятельно двигаться, а затем дышать. Срок и качество жизни зависят от правильной реабилитации, в которую входит регулярная вертикализация тела. Так как Саша уже давно не может ходить, без специальной коляски принять вертикальное положение он никак не может, из-за чего деформируются конечности и ситуация усугубляется.

Стоимостью специальной б/у коляски с функцией вертикализатора 250 тыс. рублей.