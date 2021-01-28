Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 28 января 2021 года составило 38 455

За сутки в Алтайском крае выявили еще 184 случая заражения коронавирусом Фото: Анна СЕМИНА

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 28 января 2021 года выросло еще на 184 случая и составило 38 455.

По данным оперативного штаба региона, новые случаи были выявлены в следующих населенных пунктах: Барнаул – 47, Бийск – 18, Рубцовск – 16, Алейский, Благовещенский, Каменский, Поспелихинский район – по 5 заболевших, Яровое – 4, Бийский, Михайловский, Солонешенский районы – по 4 заболевших, Заринск, Славгород, Алтайский, Волчихинский, Локтевский, Новичихинский, Павловский, Тогульский, Угловский, Усть-Калманский, Шелаболихинский, Шипуновский район – по 3 заболевших, Алейск, Белокуриха, Залесовский, Змеиногорский, Кулундинский, Мамонтовский, Петропавловский, Ребрихинский, Советский, Табунский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Калманский, Ключевский, Немецкий национальный, Родинский, Романовский, Топчихинский, Третьяковский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

В это же время число выздоровевших выросло еще на 180 человек (34 481). А вот скончались за минувшие сутки 16 пациентов. Из них от COVID-19- 12. Таким образом, за все время наблюдения ковидных больных, жертвами инфекции стали 1 913 больных.

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