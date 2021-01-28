В Алтайском крае бесплатно покажут фильм «Подольские курсанты»

29 января состоится первый сеанс Фото: Олег УКЛАДОВ

Благодаря созданию совместного проекта студии «ВоенФильм» и Российского союза молодежи «Народный кинопоказ» в Алтайском крае пройдет бесплатный показ фильма «Подольские курсанты».

По словам создателей проекта, его цель – это информирование молодежи о подвиге курсантов, таких же подростков, какими они являются сейчас, а также знакомство с историческими событиями, формирование, укрепление образа положительного героя и патриотических ценностей.

Действия, происходящие в фильме, были основаны не реальных событиях – в основе ленты рассекреченные архивные материалы Министерства обороны России и воспоминания бывших курсантов Подольских военных училищ. Так что с образовательной точки зрения кинолента также будет полезна подрастающему поколению.

В Алтайском крае показ фильма «Подольские курсанты» пройдет по следующему графику:

29 января, 16 и 25 февраля в 15.00 - Краевой дворец молодежи (Барнаул, улица Юрина, 204в);

30 января в 16.00 - Краевой дворец молодежи (Барнаул, улица Юрина, 204в);

10 февраля в 16.00 - Центр военно-патриотического воспитания «Десантник» (Славгород, улица Льва Толстого, 137);

18 февраля в 15.00 - Центр содействия воспитанию детей и молодежи «Алтайпатриотцентр» (Бийск, улица Социалистическая, 123);

18 февраля в 14.00 - Колледж Алтайского государственного университета (Барнаул, проспект Калинина, 15а);

21 февраля в 16.00 - районный Дом культуры (Камень-на-Оби, улица Ленина, 29).