16-летний подросток получил судимость за хранение наркотиков

Осужденному назначили 1,5 года условно Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае состоялся суд над 16-летним подростком из Кулундинского района, который попался на хранении наркотиков.

Следствие и суд установили, что в конце августа прошлого года парень отправился в поля собирать марихуану.

- После того, как сотрудники полиции задержали подростка, при нем был обнаружен наркотик массой в высушенном состоянии не менее 258 граммов, что является крупным размером, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Парень в итоге свою вину признал полностью. По его версии, «травку» он собирал исключительно для личного употребления. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере».

Суд признал подростка виновным и назначил ему полтора года лишения свободы условно. И тут, можно сказать, что ему повезло, так как статья подразумевает до десяти лет лишения свободы, только в реальном понимании.