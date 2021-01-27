На Барнаульской ТЭЦ-2 завершился ремонт градирни №3

Градирня в 2019 году. Фото: предоставлено пресс-службой

На Барнаульской ТЭЦ-2 завершился капитальный ремонт градирни №3. Работы проводились в течение 2 лет, за это время с нее полностью сняли, а затем смонтировали новую обшивку. Общая стоимость проекта составила 13,3 млн рублей. Уже после завершения отопительного сезона оборудование будет запущено в эксплуатацию.

Третья градирня Барнаульской ТЭЦ-2 в 2021 году отмечает свой юбилей — 60 лет со дня ввода в эксплуатацию. Через 49-метровую башню ежечасно циркулирует 12 тысяч кубометров воды. Но на два года «вечный дождь» в градирне был остановлен, а рабочую функцию охлаждения воды взяли на себя две другие соседки-градирни.

Что сделали за два года?

В 2019 году привели в порядок верхний слой кожи градирни: демонтировали оросители, обшивку и поворотные щиты. Дело кропотливое и сложное.

В 2020, несмотря на пандемию, специалисты провели все запланированные работы:

- усилили металлический каркас;

- отремонтировали железное основание под оросительную систему;

- обновили антикоррозийную защиту металлоконструкций и водораспределительной системы;

- установили новую обшивку и поворотные щиты.

Обшивки и поворотных щитов заменили 6207 кв. м, это сравнимо с футбольным полем, например, как у стадиона «Динамо» в Барнауле. А вес новых железных конструкций составил 63,6 т.

За два года в ремонте приняли участие 25 специалистов подрядной организации ООО ИСО «Вершина». В работу градирня №3 будет запущена по завершению отопительного сезона, когда установится устойчивая теплая погода. Обновленная градирня повысит надежность работы станции.

Для справки

Самая оперативная информация об устранении повреждений, отключении и запуске горячей воды, отопления, а также другая эксклюзивная информация публикуется на официальном telegram-канале компании.

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