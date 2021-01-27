Реконструкцию Старого моста в Барнауле обещают закончить в этом году

Сейчас ремонт на заключительной стадии Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году рабочие завершат ремонт Старого моста. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Алтай», его введут в эксплуатацию уже в ноябре.

Сейчас работы близятся к завершению, ремонт идет по графику. Объект уже называют самым трудоемким по приведению в порядок транспортного узла.

- На эстакадах демонтировали старые балки пролетных строений, отремонтировали стойки опор и ригели, после чего приступили к установке новых балок. Всего необходимо заменить 180 таких элементов, вес каждого около 15 тонн. На эстакаде со стороны Барнаула эти работы уже закончили, со стороны Новоалтайска осталось установить 40 балок, - отметили в управлении.

На самом мосту завершают установку ограждения, а также выполняют устройство деформационных швов. Для работ были выбраны качественные материалы, которые будут поглощать удары и вибрации во время движения транспорта.

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