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Общество

Барнаулец потерял почти18 тысяч рублей при покупке эхолота

Он нашел желанный предмет на одном из сайтов объявлений
Анна Перевощикова
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Нельзя переводить деньги неизвестным за товар, пока вы его не получите

Нельзя переводить деньги неизвестным за товар, пока вы его не получите

Фото: Олег УКЛАДОВ

Очередной барнаулец стал жертвой интернет-мошенников. При покупке эхолота он потерял около 18 тысяч рублей.

Как рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю, горожанин 1991 года рождения обратился в отдел полиции по Ленинскому району краевой столицы с заявлением о хищении денег. По его словам, он нашел объявление о продаже эхолота. Продавец попросил за него 3700 рублей. Наивный барнаулец перечислил автору объявления необходимую сумму, но потом продавец сообщил, что эхолот сломался, и он может вернуть деньги покупателю.

- Потерпевший получил от незнакомца ссылку, перешел по ней, затем ввел данные карты, после чего с его счета было списано 14 тысяч рублей. Горожанин осознал, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию, - отметили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Жителям города еще раз напоминают, что нельзя переводить деньги неизвестным за товар, пока вы его не получите.

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