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Телеканал «Толк» выиграл «22-ю кнопку» в Барнауле

В ближайшее время она будет запущена
Анна Перевощикова
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Генеральный директор "Сибирской медиагруппы" Андрей Абрамов на заседании Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию по выбору муниципальных обязательных общедоступных телеканалов"

Генеральный директор "Сибирской медиагруппы" Андрей Абрамов на заседании Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию по выбору муниципальных обязательных общедоступных телеканалов"

В среду, 27 января, в московском офисе Роскомнадзора состоялось заседание Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию по выбору муниципальных обязательных общедоступных телеканалов. Столицу Алтайского края представил телеканал «Толк», входящий в «Сибирскую медиагруппу». По итогам конкурса комиссия приняла решение закрепить за «Толком» 22-ую «кнопку» в барнаульских кабельных сетях. Канал появится в ближайшее время.

- Получение статуса муниципального канала, главного городского телевидения – это официальное признание нашего профессионального уровня. Это важно для всего холдинга. Это решение сделало наш телеканал доступнее жителям Барнаула, увеличило для нас аудиторию зрителей, которые ждут честных, объективных новостей о жизни нашего города, - пояснил генеральный директор «Сибирской медиагруппы» Андрей Абрамов, который присутствовал на заседании Федеральной конкурсной комиссии.

Справка КП

В 2019 году Россия перешла на цифровое телевидение. В состав первых двух мультиплексов вошли лишь федеральные каналы, поэтому региональным и муниципальным ТВ пришлось договариваться с провайдерами для получения собственных кнопок, и в большинстве случаев не в первой сотне. Часть местных каналов и вовсе закрылись.

Позднее для телекомпаний регионов была выделена специальная «кнопка» - 21-ый канал, а для муниципальных - 22-ой. Впервые конкурсы на получение «кнопки» начались в 2020 году, и в этом январе очередь дошла до Барнаула.

«Сибирская медиагруппа» в Барнаула включала в себя две телекомпании: «Наши новости» и «ТВ Город», вещающие в аналоговом формате. Перед переходов на цифровое ТВ на их базе основали телеканал «Толк». Сейчас он доступен на различных каналах, а также на хостинге YouTube и сайте tolknews.ru. Кроме того, отдельные программы выкладываются в группах «Толка» в социальных сетях. Победа в конкурсе на «22-ую кнопку» дает телеканалу право на единый канал у всех кабельщиков.