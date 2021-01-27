Телеканал «Толк» выиграл «22-ю кнопку» в Барнауле

Генеральный директор "Сибирской медиагруппы" Андрей Абрамов на заседании Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию по выбору муниципальных обязательных общедоступных телеканалов"

В среду, 27 января, в московском офисе Роскомнадзора состоялось заседание Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию по выбору муниципальных обязательных общедоступных телеканалов. Столицу Алтайского края представил телеканал «Толк», входящий в «Сибирскую медиагруппу». По итогам конкурса комиссия приняла решение закрепить за «Толком» 22-ую «кнопку» в барнаульских кабельных сетях. Канал появится в ближайшее время.

- Получение статуса муниципального канала, главного городского телевидения – это официальное признание нашего профессионального уровня. Это важно для всего холдинга. Это решение сделало наш телеканал доступнее жителям Барнаула, увеличило для нас аудиторию зрителей, которые ждут честных, объективных новостей о жизни нашего города, - пояснил генеральный директор «Сибирской медиагруппы» Андрей Абрамов, который присутствовал на заседании Федеральной конкурсной комиссии.

Справка КП

В 2019 году Россия перешла на цифровое телевидение. В состав первых двух мультиплексов вошли лишь федеральные каналы, поэтому региональным и муниципальным ТВ пришлось договариваться с провайдерами для получения собственных кнопок, и в большинстве случаев не в первой сотне. Часть местных каналов и вовсе закрылись.

Позднее для телекомпаний регионов была выделена специальная «кнопка» - 21-ый канал, а для муниципальных - 22-ой. Впервые конкурсы на получение «кнопки» начались в 2020 году, и в этом январе очередь дошла до Барнаула.

«Сибирская медиагруппа» в Барнаула включала в себя две телекомпании: «Наши новости» и «ТВ Город», вещающие в аналоговом формате. Перед переходов на цифровое ТВ на их базе основали телеканал «Толк». Сейчас он доступен на различных каналах, а также на хостинге YouTube и сайте tolknews.ru. Кроме того, отдельные программы выкладываются в группах «Толка» в социальных сетях. Победа в конкурсе на «22-ую кнопку» дает телеканалу право на единый канал у всех кабельщиков.