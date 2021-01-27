Барнаульцам предлагают провести выходные спортивно

Каждый сможет найти себе занятие по душе Фото: Олег УКЛАДОВ

30 января в барнаульском парке «Юбилейный» пройдет акция «Спортивные выходные». По информации краевого министерства спорта, запланировано несколько мероприятий, и каждый сможет найти себе занятие по душе.

Так, в парке будет проложена «Народная лыжня». Каждый желающий сможет подобрать себе дистанцию – на один, три или пять километров.

Кроме того, жители нескольких городских улиц залили каток. Проката там нет, поэтому покататься получится только при наличии своего инвентаря.

- На открытии «Спортивных выходных» в парке «Юбилейный» будет работать полевая кухня. О своем участии в мероприятии заявили лыжники Октябрьского района, клуб «Витязь», филармонический коллектив «Вечерки». Мероприятие начнется в 11:00, - анонсирует министерство.

Еще на двух ледовых катках организуют бесплатное ночное катание. Речь идет о «Карандин Арене» и «Титов Арене». Первый каток будет открыт с 22:00 30 января, а второй – с 20:00. Горожане смогут прокатиться на своих коньках до 09:00 31 января. Кстати, там будут проходить мастер-классы от Алтайской федерации фигурного катания на коньках. С собой необходимо взять маску и перчатки.