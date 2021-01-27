Очередной трагедией обернулся выезд на «встречку» на алтайской трассе

Пострадавшего госпитализировали Фото: Олег УКЛАДОВ

На Чуйском тракте в Первомайском районе произошла смертельная авария. Водитель одной из иномарок скончался на месте.

Как сообщили в пресс-службе ГУМВД по Алтайскому краю, трагедия произошла 27 января около 13:05 на 216-ом километре Чуйского тракта. Предварительно установлено, что женщина 1977 года рождения, управляя автомобилем Toyota, выехала на встречную полосу. В итоге иномарка врезалась в машину такой же марки, за рулем которой сидел мужчина 1969 года рождения. После столкновения иномарку под управлением женщины отбросило в кювет.

В итоге женщина скончалась до приезда скорой медицинской помощи, а водителю другой иномарки потребовалась госпитализация в медицинское учреждение.

- В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, и выясняют все обстоятельства произошедшего, - подчеркнули правоохранители.

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