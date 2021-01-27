В 2020 году жители Алтайского края отправили 1 классом около 300 тыс. писем, посылок и бандеролей

По данным алтайских почтовиков, клиенты Почты России в прошлом году чаще всего 1 классом отправляли письма - около 150 тыс. шт. Таким же способом было отправлено 120 тыс. посылок и 18 тыс. бандеролей. Наиболее востребованной данная услуга оказалась для жителей Барнаула, Бийска и Рубцовска.

«Отправления 1 класса» - регистрируемые ускоренные почтовые отправления. Их доставляют исключительно авиатранспортом и обрабатывают в первую очередь. Все этапы пути можно отследить с помощью трек-номера через мобильное приложение или на официальном сайте Почты России. Для таких ускоренных отправлений доступно бесплатное SMS-информирование о поступлении и вручении. Отправить 1 классом можно письма, посылки или бандероли.

«С каждым годом жители нашего региона все чаще выбирают приоритетные способы доставки. «Отправления 1 класса» относятся к одному из таких сервисов. В 2019 году наши сотрудники приняли около 109 тыс. посылок 1 класса, а в 2020 году их количество выросло до 120 тысяч. Основным преимуществом для клиентов является быстрая доставка. Так, письмо, отправленное обычным способом из Барнаула до Москвы в среднем будет идти 5 дней, 1 классом – от 1 до 3 дней», - отметил директор УФПС Алтайского края Александр Вервицкий.

Посылки 1 класса могут быть простыми, с объявленной ценностью или наложенным платежом. Максимальный вес таких отправлений - 2,5 кг. Письма и бандероли 1 класса отправляются заказными или с объявленной ценностью. Адресуются получателю «До востребования» или на ячейку абонементного почтового ящика. Максимальный вес письма составляет 500 г., бандероли – 2,5 кг.