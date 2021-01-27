В Алтайском крае на 9% превысили план по вводу жилья

Показатель составил 826 тысяч квадратных метров Фото: Олег УКЛАДОВ

По итогам 2020 года ввод жилья в Алтайском крае опередил план на 9%. Как рассказал министр строительства региона Иван Гилев, показатель составил 826 тысяч квадратных метров.

- Начиная с 2018 года, идет положительная динамика по исполнению национального проекта по вводу жилья. Мы постоянно его превышаем. На 20% – в 2018 году, на 7% – в 2019-м. В 2020 году мы превысили его на 9%. Также мы везде двигаемся с ростом к прошлому году: 630 тыс. кв. метров введено 2016 году, 686 тыс. в 2018 году, в 2019 – 756 тыс. и 826 тыс. в 2020 году, - цитирует Гилева «Толк».

Кстати, министр отметил, что власти Алтайского края переживали за итоги работы отрасли. Причинами стали переход с долевого строительства на работу со счетами эскроу, а также проектное финансирование. Конечно, были риски и из-за пандемии. Однако снижение ипотечных ставок с подачи федеральных властей спровоцировало рост спроса на рынке жилья.

- Мы оценивали закредитованность ипотекой жителей Алтайского края. Можно еще брать кредиты и привлекать средства в строительную отрасль. Снижение ставок с 11% до 6,5-7% годовых приводит к снижению платежа или увеличению площади квартиры, – объяснил глава Минстроя.