Два Алтая попали в число регионов с наибольшим подорожанием услуг ЖКХ

В нашем крае серьезно выросла стоимость электроэнергии Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край и Республика Алтай стали лидерами рейтингов по росту цен на жилищно-коммунальные услуги в 2020 году. По результатам исследования, которое провела международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, в нашем крае серьезно выросла стоимость электроэнергии, а у соседей подорожала горячая вода.

В общий рейтинг по подорожанию ЖКХ два Алтая не вошли, но в рейтинги по отдельным категориями услуг – да. Так, Алтайский край занял четвертое место по наибольшему росту стоимости электричества. Услуга подорожала на 5,1%. Такой же результат у Красноярского края, Ивановской и Ленинградской областей. А первое место заняла Иркутская область с подорожанием на 5,4%.

Республика Алтай стала абсолютным лидером по увеличению стоимости горячего водоснабжения. Эта «строчка в квитанции» за год подросла в цене на 12,2%. Наряду с республикой в рейтинг вошли Мурманская область (10,6%), Удмуртия (8,7%), Севастополь (8%), Амурская область (7,6%).

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