Депутаты предложили наделить детей-инвалидов правом обслуживания в организациях без очереди

Автором идеи стал руководитель Нижегородской общественной организации инвалидов «Ковчег», депутат городской Думы города Нижнего Новгорода Роман Пономаренко (фото: предоставлено пресс-службой партии)

Депутаты «Единой России» внесли предложение закрепить за детьми-инвалидами право на обслуживание в различных организациях без очереди.

Автором такой идея стал руководитель Нижегородской общественной организации инвалидов «Ковчег», депутат городской Думы города Нижнего Новгорода Роман Пономаренко. Он обратил внимание на то, что согласно Указу президента инвалиды I и II групп действительно могут получить внеочередное обслуживание в социальных учреждениях. Однако такая мера доступна только для взрослого населения и на детей не распространяется, что в свою очередь ставит их в неравные условия.

Свое предложение Пономаренко озвучил в ходе Второго Социального онлайн-форума «Единой России». Председатель партии Дмитрий Медведев оценил инициативу и назвал предложение справедливым и правильным.

Также идею поддержал министр труда Антон Котяков. Он подчеркнул, что на момент принятия Указа 1992 года категория «дети-инвалиды» не выделялась:

- Чтобы закрепить предложение партии, нужно внести изменения в Указ президента, — отметил он.

Координатор партийного проекта «Единая страна – доступная среда» в Алтайском крае Татьяна Ильюченко также подчеркнула, что инициатива как никогда актуальна, так как создаст единые правила для всех организаций.

- Сегодня, когда законодательством не урегулирован вопрос приема вне очереди детей-инвалидов в поликлиниках, где-то эти правила работают на уровне внутренних норм организации. В таких учреждениях мы видим объявления о том, что дети-инвалиды принимаются без очереди, и всем все понятно. В других – таких правил нет, и там, увы, родители с особыми ребятишками стоят в очередях. Знаю случаи, когда на просьбу пропустить ребенка – инвалида, они получали отказы, сталкивались с непониманием или даже грубостью. Поэтому будет справедливо, если закрепление этой, безусловно, правильной нормы в законе, обеспечит единые правила для всех, — считает координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда».