Почти 1900 больных ковидом скончались в Алтайском крае

За сутки умерли 13 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с начала пандемии зарегистрировали 1897 летальных исходов пациентов с ковидом, из них 13 – за последние сутки. Об этом рассказали в краевом оперштабе.

Коронавирус установили уже у 38271 человека, в том числе 2517 детей. Выздоровели 34301 человек.

В ковидных госпиталях на лечении сейчас находятся 1767 больных ковидом и 771 – пневмонией. Амбулаторно лечатся и наблюдаются 550 бессимптомников и пациентов с воспалением легких.

- Из общего числа заболевших 406 случаев – завозные, в том числе 168 – из-за рубежа; 22532 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами, 10634 – у больных внебольничной пневмонией, 20373 – у заболевших ОРВИ, в 7264 случаях – бессимптомное течение, - добавили в штабе.

Обследовано на ковид уже 1 068 355 человек, из них 4815 – за сутки.

Прививки от новой инфекции поставили 10507 жителей Алтайского края.

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