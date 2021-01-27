Лавина сошла на дорогу в Алтайском крае

Пострадавших нет Фото: УПРДОР «Алтай»

В среду, 27 января, в Красногорском районе Алтайского края сошла лавина. Как сообщает ФКУ Упрдор «Алтай», никто не пострадал.

Уточняется, что снежные массы сошли на участок федеральной дороги Р-256 «Чуйский тракт», в районе 413-415 км. Дорожники уже обеспечили проезд по трассе в обоих направлениях. Для расчистки снега привлечено пять единиц техники: три трактора, ротор и автогрейдер.

- Полную расчистку участка от снега выполнят в период с 11:00 до 13:00, после прибытия экипажа ГИБДД, который поможет обеспечить безопасность проезда, - отметили в управлении.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию, если планируют поездки, и быть внимательнее на участках, где работает дорожная техника. Вся актуальная информация о проезде доступна по следующим номерам телефонов: 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.

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