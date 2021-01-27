Крупный пожар на автовокзале в Заринске тушили в тридцатиградусный мороз

Горело здание автовокзала Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Вечером 26 января в Заринске произошел крупный пожар. Как сообщили очевидцы, горело здание автовокзала.

- Я был в машине, повернул голову, и вижу, что здание уже полыхает, огонь вспыхнул молниеносно. Мне показалось, что возгорание произошло со стороны кочегарки. Пожарные приехали быстро и локализовали огонь. Уже с первых минут после тушения огня было понятно, что нанесен серьезный ущерб, - рассказал очевидец происшествия газете «Новое время».

По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, когда приехали пожарные, то огонь уже распространился на большой площади. Для бесперебойной подачи воды использовался пожарный гидрант, а также проложена магистральная линия.

- Открытое горение удалось полностью ликвидировать в течение тридцати минут и не допустить дальнейшего его распространения. Сложность борьбы с огнем осложняли темное время суток и низкая температура воздуха, в момент тушения было -32 градуса, - отметил начальник пятого пожарно-спасательного отряда Роман Лучкин.

Общая площадь возгорания составила почти 150 квадратных метров. Никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину крупного пожара.

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