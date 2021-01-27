19-летний парень из Алтайского края может сесть за уклонение от службы

Призывника должны были забрать осенью 2020 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

19-летний житель Егорьевского района Алтайского края попал под уголовное преследование. Его подозревают в уклонении от воинской службы.

Следствие установило, что у него не было законных оснований для освобождения от военной службы и прошлой осенью он должен был явиться в призывной пункт, так как уже несколько раз получал повестку. Тем не менее, там молодой человек так и не появился. Это и стало основанием для возбуждения уголовного дела.

- В настоящее время следствием выясняются обстоятельства, а также мотивы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - подчеркивают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю.

Теперь несостоявшемуся призывнику грозит внушительный штраф, либо лишение свободы на срок до двух лет.

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