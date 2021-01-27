Замминистра здравоохранения лично проверил алтайскую больницу, где умерла девочка

В работе поликлиники были выявлены проблемы в оказании плановой медицинской помощи. Фото: Минздрав АК

Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Владимир Лещенко вместе со специалистами министерства провели проверку в Советского Центральной райбольнице, где не так давно произошла трагедия с ребенком. Провести проверку поручил губернатор региона Виктор Томенко.

- В работе поликлиники были выявлены проблемы в оказании плановой медицинской помощи, что связано с ограничениями в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и дефицитом специалистов. В последнее время работа по оказанию плановой помощи постепенно возвращается к прежнему уровню, - рассказали в ведомстве.

При этом, пациенты стационара, с которыми удалось пообщаться проверяющим, хорошо отозвались о медицинском обслуживании и коллективе больницы.

Также была организована встреча с местными жителями, на которой принимались претензии к системе здравоохранения. Замечания касались долгого ожидания приезда «скорой помощи» после вызова, обеспечения одеждой, лекарствами и оборудованием фельдшеров СМП, грубости со стороны некоторых сотрудников больницы, отсутствия фельдшера в одном из сел, сложностей с записью к узким специалистам в краевых учреждениях.

- Прозвучало предложение рассмотреть возможность выделения району дополнительных машин скорой помощи, оснащенных соответствующим оборудованием. Подняли и вопрос оплаты труда медработников. Все вопросы были взяты на заметку, обращения зафиксированы, чтобы в дальнейшем проработать каждое из них, - подчеркнул Минздрав.

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