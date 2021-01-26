Два человека погибли при пожаре в Алтайском крае

Сгоревший дом Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В селе Алтайское во вторник, 26 января, произошел пожар на одном из частных подворий в переулке Лесозаводской. Горел жилой дом, сообщает краевое управление МЧС.

К моменту прибытия пожарных открытым огнем полыхали веранда и крыша дома на большой площади. Огонь стремительно распространялся по деревянным конструкциям. В течение 15 минут открытое горение удалось ликвидировать. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 70 квадратных метров.

– При разборе обрушившихся конструкций в одной из комнат дома были обнаружены тела двух погибших мужчин, – отмечают в ведомстве.

В ликвидации пожара участвовали 7 человек, использовали 4 единицы пожарной и специальной техники. Причину возгорания и обстоятельства гибели людей установят специалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле эвакуировали 38 человек из девятиэтажного дома из-за пожара

Возгорание произошло в подвале здания (подробнее)