Алтайский биатлонист выступит на чемпионате Европы

Даниил Серохвостов Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В среду, 27 января, в польском Душники-Здруй стартует чемпионат Европы по биатлону. Участником турнира стали заринский спортсмен Даниил Серохвостов.

По словам старшего тренера резервной мужской сборной России Сергея Белозерова, задачу для Серохвостова он уже определил.

- Уже решено, что Даниил Серохвостов индивидуальную гонку не побежит. Его задача - успешно выступить в спринте и пасьюте. Пока мы определились с составом на первую гонку, а там уже будем исходить из текущих условий. Наша задача - быть в тройке лучших команд турнира, - приводит слова специалиста сайт Союза биатлонистов России.

Отметим, чемпионат Европы продлится до конца января. В программе соревнований у мужчин и женщин индивидуальные (27 января) и спринтерские гонки (29 января), пасьют (30 января), а также смешанные эстафеты (31 января).