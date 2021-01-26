В Барнауле днем 27 января столбик термометра покажет -3...-5 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже завтра днем, 27 января, в Алтайском крае потеплеет до +2 градусов. При этом синоптики предупреждают о снегопадах и гололедице, пишет алтайский Гидрометцентр.

Днем в среду в Алтайском крае будет -3...-8 градусов, в предгорьях до +2 градусов. На большей части территории небольшой, местами умеренный снег, метели, в предгорьях мокрый снег, возможны гололедные явления. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

В Барнауле днем 27 января столбик термометра покажет -3...-5 градусов. В конце дня умеренный снег, метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, порывы до 16 м/с.

Напомним, ранее мы подробном сообщали, какой будет погода до конца недели в Алтайском крае.

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