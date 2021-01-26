Жителя Новоалтайска обвиняют в убийстве друга детства

Нож Фото: Олег УКЛАДОВ

48-летнего жителя Новоалтайска будут судить по обвинению в убийстве друга детства. Об этом сообщает краевой Следком.

По данным следствия, вечером в конце ноября 2020 года мужчина позвонил другу детства и попросил прийти в гости. Дома он стал угощать мужчину спиртным, а когда оно закончилось, друзья решили заказать доставку алкоголя через такси

– Когда машина привезла заказ, мужчины стали спорить, кто его будет забирать. В ходе конфликта хозяин квартиры нанес ножевое ранение в грудную клетку гостя, от которого он скончался на месте происшествия, – отметили в ведомстве.

Во время предварительного следствия мужчина признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.

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