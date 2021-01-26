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Алтайские полицейские помогли пассажирам сломавшегося автобуса

На улице был сильный мороз
Константин Санталов
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Также полицейские привлекли специальную технику для отбуксировки автобуса

Также полицейские привлекли специальную технику для отбуксировки автобуса

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В пик похолодания инспекторы ГИБДД помогли пассажирам автобуса, который заглох и стоял на обочине, пишет краевое управление МВД.

Полицейские Евгений Черненко и Алексей Сахно, находясь на маршруте патрулирования, заметил стоящий на обочине автобус Kia Granbird. Водитель сообщил, что в пути сломался двигатель, дальше ехать было нельзя. В салоне автобуса, который следовал по маршруту Барнаул - Славгород, находились 12 пассажиров.

– Не теряя времени, инспекторы приняли все необходимые меры для отправки пассажиров к ближайшему кафе в селе Панкрушиха, откуда они смогли продолжить свой путь следующим автобусным рейсом, – отмечают в ведомстве.

Также полицейские привлекли специальную технику для отбуксировки автобуса до придорожного сервиса, где водитель смог починить двигатель.

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