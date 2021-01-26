Барнаульский певец Арсений Бородин высказался о смерти известного стилиста

Музыкант принес свои соболезнования родным стилиста (фото: скриншот страницы Арсения Бородина в instagram) Фото: скриншот сайта

24 января в Москве скончался известный звездный стилист Александр Шевчук. Он работал со многими артистами, в том числе был знаком с алтайским исполнителем Арсением Бородиным.

По словам певца, он познакомился со стилистом во время участия на «Фабрике звезд» и сразу нашел с ним общий язык.

- Ушел Саша Шевчук. Мы познакомились в 2006 году, он был стилистом проекта «Фабрика звезд». Саша всегда приходил на помощь и решил все наши детские капризы, оставаясь добрым и очень спокойным человеком. Буду помнить с благодарностью. Соболезнования близким, - написал Бородин на своей странице в Instagram.

По данным некоторых СМИ, Александр Шевчук скончался от осложнений после операции по извлечению инородного предмета из прямой кишки. Ему было 54 года.

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