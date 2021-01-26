Кровавая поножовщина произошла между любовниками в Барнауле

Женщина выжила. Фото: Олег УКЛАДОВ

Нешуточные страсти разгорелись в одном из домов на улице Папанинцев в Барнауле. 28-летний мужчина ударил ножом свою 40-летнюю сожительницу, поводом стал бытовой конфликт.

Как пишет телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul», драма разыгралась вечером 22 января в доме 147б во время распития алкоголя. Он взял нож на кухне и воткнул ей его в живот.

- А после, как обычно бывает в таких случаях, пошел на улицу покурить. Пассия же вызвала себе скорую. Её увезли в больничку, - сообщает канал.

Женщина была госпитализирована в горбольницу №1 с диагнозом колото-резанная рана грудной клетки, проникающая в брюшную полость с ранением брыжейки толстой кишки. В больнице ее прооперировали, а буйного кавалера закрыли в СИЗО. Учитывая его прошлый условный срок за грабеж, ему грозит реальное лишение свободы по статье о причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).