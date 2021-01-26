На Алтае водителя госпитализировали после ДТП

Мужчина получил травмы
Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай
В Республике Алтай утром 25 января произошло ДТП, в котором пострадал водитель иномарки, сообщает региональное управление МВД.
Все случилось около 8:10 часов в селе Кызыл-Озек, в районе дома № 40 «А» по улице Советская. 40-летний водитель за рулем Honda Stream ехал со стороны Горно-Алтайска в направлении села Чоя. Мужчина не справился с управлением и съехал с проезжей части на обочину.
В результате аварии водитель получил травмы, его госпитализировали в реанимационное отделение.
Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП. Они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее мы сообщали, что житель Барнаула чудом избежал смертельной аварии, которая произошла 23 января на Чуйском тракте. Тогда погибли три человека: две женщины – водитель и пассажирка Hyundai и мужчина-водитель Land Cruiser.
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