На Алтае водителя госпитализировали после ДТП

Мужчина получил травмы Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай утром 25 января произошло ДТП, в котором пострадал водитель иномарки, сообщает региональное управление МВД.

Все случилось около 8:10 часов в селе Кызыл-Озек, в районе дома № 40 «А» по улице Советская. 40-летний водитель за рулем Honda Stream ехал со стороны Горно-Алтайска в направлении села Чоя. Мужчина не справился с управлением и съехал с проезжей части на обочину.

В результате аварии водитель получил травмы, его госпитализировали в реанимационное отделение.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП. Они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что житель Барнаула чудом избежал смертельной аварии, которая произошла 23 января на Чуйском тракте. Тогда погибли три человека: две женщины – водитель и пассажирка Hyundai и мужчина-водитель Land Cruiser.

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