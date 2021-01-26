Барнаулец надругался над 11-летней девочкой

Жителя краевой столицы уже осудили Фото: Олег УКЛАДОВ

49-летнего жителя Барнаула признали виновным в совершении иных действий сексуального характера в отношении ребенка, пишет краевой Следком.

Следствие и суд установили, что 19 августа прошлого года мужчина, выполняя отделочные работы в одной из квартир города Барнаула, совершил в отношении 11-летней девочки иные действия сексуального характера. Тем самым он нарушил нормальное психическое развитие и нравственное формирования личности ребенка.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.

Напомним, ранее мы сообщали, что 39-летний житель Бийска, осужденный за преступления в отношении несовершеннолетних, находясь за решеткой, вновь попытался завязать отношения с детьми. В итоге суд признал его вину и назначил 20 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними.

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