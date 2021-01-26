От коронавируса скончалась мама барнаульского певца Александра Балыкова

Тамара Балыкова скончалась на 67-м году жизни (фото: страница Александра Балыкова в Instagram) Фото: скриншот сайта

23 января в Москве на 67-м году жизни скончалась мама барнаульского исполнителя Александра Балыкова.

Тамара Балыкова скончалась от последствий коронавируса. По словам ее дочери, Натальи Санниковой, она несколько дней провела на аппарате ИВЛ в реанимации ГКБ №67. Утром 23 января Тамара Ивановна скончалась, не выходя из медикаментозного сна. Первым о ее уходе сообщил ее сын, известный алтайский исполнитель Александр Балыков. Он оставил на своей странице в Instagram трогательную запись:

- Мамочка! Мама! Еще 3 недели назад мы сидели вот тут, смеялись, дурачились с твоими внучками и строили грандиозные планы на 2021-й. Потом случился проклятый ковид, ты говорила, что рядом со мной не страшно. Я старался, как мог, но в этот раз я подкачал... Я не смог, что-то сделал не так... Боролись за твою жизнь каждую минуту, но не смогли... А самую высокую цену заплатила ты... Мама, прости... Я помню каждый твой взгляд, каждое прикосновение... с пелёнок... Я чувствовал тебя на расстоянии... а теперь...Мое сердце улетело с тобой...

Прощание с Тамарой Балыковой пройдет сегодня, 26 января, в Москве в Траурном зале Митинского крематория с 13.30 до 14.00. После этого прах доставят в Барнаул. Церемония прощания пройдет 28 января в 12.00 в Малом ритуальном зале Специализированной похоронной службы по адресу: ул. Аносова, 8. Захоронение праха состоится на Михайловском кладбище.