Россети Сибирь в Алтайском крае провели диагностику более четырех тысяч энергообъектов

Основная задача специалистов – диагностика и предотвращение выхода оборудования из строя Фото: предоставлено пресс-службой

В 2020 году специалисты подразделений диагностики Алтайского филиала компании «Россети Сибирь» провели обследование более 100 подстанций, около 180 линий электропередачи и 4000 комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Такой «профосмотр» позволяет предотвращать возникновение аварийных ситуаций на объектах энергетики.

Электросетевой комплекс часто сравнивают с кровеносной системой человека. Потому что провода так же, как вены и артерии, несут жизненно необходимую энергию. У энергетиков даже и «доктора» имеются. Они могут своевременно предотвратить заболевание, а также поставить «диагноз» и назначить эффективное «лечение».

Речь идет о специалистах подразделений диагностики электрооборудования. Их задача – определять техническое состояние линий электропередачи и подстанций, выявлять различные дефекты на ранних стадиях.

– Наших специалистов действительно можно сравнить с докторами, – говорит начальник управления диагностики филиала «Алтайэнерго» Александр Иноземцев. – Основная задача – именно диагностика и предотвращение выхода оборудования из строя. Но если что-то в системе «захандрило», а причины не понятны – это тоже наш фронт работы. В арсенале огромное количество методов исследования для того, чтобы совершенно точно определить причину неполадок.

Как это происходит? Например, специалисты проводят диагностические обследования заземляющих устройств и определяют электромагнитную обстановку на подстанциях. Очень важны и эффективны тепловизионные и электронно-оптические (ультрафиолетовые) обследования линий электропередачи и подстанций. Помогает в этом процессе, кстати, беспилотный летательный аппарат. Специалисты также ведут диагностику силовых трансформаторов, определяют механическую прочность фарфоровых опорно-стержневых изоляторов разъединителей методом виброакустического контроля.

Еще у диагностов есть химическая и хроматографическая лаборатории для проведения физико-химических и хроматографических анализов трансформаторного масла. Также имеются стационарные лаборатории и стенды для испытаний электрооборудования и средств защиты персонала от падений с высоты.

На балансе «Алтайэнерго» более 55 тысяч километров линий электропередачи, более 300 подстанций напряжением 35-110 кВ и около 12 тысяч КТП. И весь этот электросетевой «организм» находится под постоянным наблюдением специалистов подразделений диагностики, что является важной составляющей в цепи мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения Алтайского края.