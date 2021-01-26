Дорожники установят временный пешеходный мост через Барнаулку

На время проведения работ изменится схема движения автобусного маршрута № 65 Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В краевой столице на улице Челюскинцев установят временный пешеходный мост через реку Барнаулку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

1 февраля специалисты начнут реконструкция моста по улице Челюскинцев. Срок выполнения работ – до 1 ноября включительно, их стоимость – 87,8 млн рублей.

– На период выполнения реконструкции для обеспечения безопасности движения пешеходов будет выполнено устройство временного металлического пешеходного моста, расположенного рядом с реконструируемым объектом (длина – 36 м, ширина – 1,2 м), – сообщили в мэрии

На время проведения работ изменится схема движения автобусного маршрута № 65. этот транспорт будет двигаться следующим образом:

– в прямом направлении (ул.Солнечная Поляна - мкр.Восточный): … ул.Загородная - ул.Челюскинцев - ул.Гоголя - пр-кт Красноармейский, разворот на ул.Ползунова, далее по маршруту;

– в обратном направлении (мкр.Восточный - ул.Солнечная Поляна): пр-кт Красноармейский - ул.Позунова - пер.Радищева - ул.Гоголя - ул.Челюскинцев - ул.Загородная, далее по маршруту.

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