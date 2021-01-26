На Алтае реализуют проект мобильного детского биатлонного комплекса

Детский биатлон

Барнаульская федерация биатлона стала победителем конкурса президентских грантов - 2021 с проектом мобильного детского биатлонного комплекса «Алтай».

Проект направлен на вовлечение 300 ребят в возрасте от 8 до 18 лет в занятия биатлоном. Уникальность проекта в его мобильности и общедоступности — инвентарь подобран так, что его можно доставлять и размещать в любом подготовленном месте и в центре города, и в отдаленных населенный пунктах.

Мобильный детский биатлонный комплекс позволяет проводить тренировки и для начинающих биатлонистов, и для молодых спортсменов более высокой квалификации.

Проект будет реализован при поддержке постоянных партнеров «Барнаульской федерации биатлона» - АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», агрохолдинг «Гудвилл», ООО «Газпром газораспределение Барнаул», ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

Детский биатлон

Фото предоставлены федерацией биатлона г. Барнаула.