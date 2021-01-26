Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 26 января 2021 года составило 38084

Выздоровевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 26 января 2021 года выросло на 189 человек и составило 38084 случая инфицирования, пишет оперативный штаб региона.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 1777 человек. Кроме того, 814 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 353, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 108. Минздрав края развернул 3585 койки, к кислороду подключены 2235, с ИВЛ – 337.

– 43 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 622 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Число выздоровевших также растет. За минувшие сутки оно увеличилось на 219 человек. Всего вылечившихся уже 34130.

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