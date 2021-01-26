В Алтайский край поступят еще 32 тысячи доз вакцины от COVID-19

Вакцина Фото: Олег УКЛАДОВ

На этой неделе в Алтайский край поступит еще 32 тысячи доз вакцины от COVID-19. Об этом на аппаратном совещании в правительстве края сообщил глава алтайского минздрава Дмитрий Попов. Он отметил, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе ниже эпидемиологического порога на 10%, а эпидситуация с коронавирусом стабильна.

Сейчас в Алтайском крае работают 18 ковидных госпиталей, в которых развернуто 3615 коек. Есть необходимый профицит в размере 20%, сообщает минздрав региона.

– На этой неделе будет решаться вопрос о закрытии ковидного госпиталя в Краевом госпитале ветеранов войн, и медицинская организация вернется к обычному режиму работы, - сказал Дмитрий Попов.

Глава минздрава региона также напомнил, что в крае продолжается вакцинация против коронавируса. За последнюю неделю привили около 7 тыс. человек. К началу февраля вакцинацию будут проводить в 84 медицинских организациях края.

Напомним, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Алтайском крае приближается к 38 тыс. человек.

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