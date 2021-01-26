На Алтае бизнесмен изготовил поддельные документы о переводах 18 млн рублей

Он признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае предпринимателя признали виновным в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денег, сообщает краевой Следком.

Следствие и суд установили, что весной 2017 года предприниматель с целью уменьшения налогооблагаемой базы возглавляемой им компании изготовил поддельные распоряжения о переводе денег на общую сумму более 18 млн рублей.

– Своими действиями руководитель ООО нарушил установленный порядок осуществления экономической деятельности, а также общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, – подчеркнули в ведомстве.

Во время предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев и выплате штрафа 100 тыс. рублей.

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