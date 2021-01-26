Барнаульцы устроили потасовку в трамвае из-за пассажира без маски

Пассажира без маски хотели вытолкнуть на улицу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле пассажиры трамвая №7 устроили потасовку, когда хотели вытолкнуть из вагона мужчину без маски. Один из очевидцев снял происходящее на видео и опубликовал ролик в группе «Подслушано Барнаул».

– Днем 24 января произошла драка в трамвае №7. Мужчина зашел в транспорт без маски и отказывался выходить. Пассажиры трамвая решили ему с этим «помочь», – сообщает пользователь, который стал свидетелем случившегося

На кадрах ролика видно, что мужчина без маски повздорил с несколькими другими пассажирами, произошел конфликт, барнаульцы сцепились. Чем закончилась потасовка и вывели ли пассажира из вагона или он вышел сам, неизвестно.

Напомним, ранее мы сообщали, что 26 октября в Барнауле 17 человек отказались надеть маски в трамвае, движение этого транспорта на пересечении улиц Попова и Взлетной было парализовано около двух часов.

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