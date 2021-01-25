Полицейские помогли автомобилисту выбраться из снежного плена

Полицейские с помощью лебедки, которой оснащен патрульный автомобиль, вытянули машину из кювета Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Сотрудники ГИБДД помогли водителю выбраться из снежного плена на одном из подъездов к селу Касмалинка Ребрихинского района.

По словам водителя, сначала он с попутчиками самостоятельно откапывали машину, но усилия были напрасными. Уже появилась мысль бросить авто и пешком пойти до населенного пункта. На счастье, машину, съехавшую в кювет, заметил экипаж ГИБДД.

- Полицейские Иван Новиков и Александр Курлаев с помощью лебедки, которой оснащен патрульный автомобиль, вытянули машину из кювета, - рассказали в ГУ МВД по региону. - После жители края спокойно уехали, а сотрудники продолжили патрулирование.

Слова благодарности полицейским водитель выразил в социальной сети.

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