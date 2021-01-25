Прокуратора добилась еще одного штрафа для экс-гендиректора «Барнаулкапстроя»

Задержание Александра Канакова. Фото: скрин из видео Следкома по АК

Прокуратуре удалось добиться дополнительного взыскания в размере суммы взятки для экс-гендиректора «Барнаулкапстроя».

Как сообщает «Банкфакс», заседание по делу Александра Канакова состоялось 22 января в Алтайском краевом суде. Защита выступила за замену реального срока - 4 года колонии строгого режима - на условный. А гособвинитель намеревался дополнить наказание конфискацией 3,6 млн рублей.

Юрист Евгений Мякиньков рассказал изданию, что его жалобу не удовлетворили, а прокуратуре удалось доказать необходимость дополнительного взыскания на сумму взятки. Таким образом, приговор Железнодорожного районного суда вступил в законную силу.

Напомним, Канаков признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом крупной взятки, совершенное группой лиц по сговору). Он также должен выплатить штраф 15 млн руб.

По данным следствия, с июля по сентябрь 2019 года Канаков с предполагаемым сообщником - замглавы администрации Барнаула Сергеем Деминым - получили от директора строительной фирмы часть взятки - 3,6 млн рублей. Общий размер взятки должен был составить 15 млн рублей. Деньги полагались за покровительство фирме в приемке строительства дома и обеспечении выгодного предпринимательства.

Сергей Демин был задержан по подозрению в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом крупной взятки).