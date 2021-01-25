В Барнауле из-за смога синоптики объявили первую степень опасности

Смог в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае объявлено штормовое предупреждение. Мало того, что в крае стоят сильные морозы, так еще и Барнаул накрыл смог.

- В краевом центре метеорологические условия неблагоприятны для рассеивания примесей в воздухе, - сообщается на сайте алтайского гидрометцентра.

В связи с этим синоптики объявили НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) первой степени опасности. Ожидается, что такие условия продлятся до 16 часов 26 января.

Также первая степень опасности до 16 часов 26 января объявлена в Бийске.

Напомним, 25-26 января в регионе до - 37, местами до - 46 градусов. Из-за морозов отменили междугородние рейсы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за мороза в Алтайском крае отменили 75 автобусных рейсов

Это как междугородние, так и межрегиональные маршруты. Информацию по каждому маршруту лучше уточнять по номеру 8(3852) 61-79-79 (подробнее)