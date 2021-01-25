Алтайские общественники попросили чиновников объяснить порядок ковидных выплат

Целый ряд медработников остается без ковидных выплат Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские общественники обратились в Минздрав и Минтруд России с просьбой направить властям региона разъяснения о порядке ковидных выплат медработникам, которые участвуют в диагностике и лечении Covid-19.

- Сегодня региональные власти не могут однозначно истолковать их права на получение новых выплат и не осуществляют их, - говорится на сайте ОНФ.

Также общественники попросили пояснить, имеют ли право на соцвыплаты медрегистраторы, медсестры процедурных кабинетов, фельдшеры-лаборанты, работающие с биоматериалом, дезинфекторы, рентгенологи. А также уборщики, буфетчики, переведенные из младшего медперсонала. Также не до конца разъяснен вопрос по поводу фельдшеров (медсестер) по приему вызовов скорой помощи, водителей выездных бригад.

- До сих пор никто не получил четких ответов на вопросы. Целый ряд медработников остается без специальных социальных выплат. Многие несправедливо лишены денежной компенсации за постоянной риск. Например, сотрудники лабораторий, хотя именно с них начинается огромная работа по борьбе с пандемией, - отметили общественники.