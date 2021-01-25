Мужчина чудом избежал смертельной поездки на BlaBlaCar из Новосибирска в Барнаул

ДТП произошло 23 января 2021 года на Чуйском тракте Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаула чудом избежал смертельной аварии, которая произошла 23 января на Чуйском тракте. Тогда погибли три человека: две женщины – водитель и пассажирка Hyundai и мужчина-водитель Land Cruiser.

На сервисе Пикабу мужчина рассказал, что собирался ехать в Барнаул из Новосибирска и впервые решил воспользоваться BlaBlaCar. Он написал девушке-водителю Hyundai Ix35, но та не ответила, и в итоге пришлось найти запасной вариант.

- Когда она позвонила и спросила, поеду ли с ней, ответил, что нет, не успею к назначенному часу, и она уехала. Я отправился в Барнаул с молодым человеком. Около Черепаново мы увидели страшную аварию. Вернувшись домой, в местном паблике увидел это ДТП и обратил внимание, что там была машина Hyundai Ix35, - написал барнаулец.

Он выяснил, что погибла именно та девушка, с которой он изначально собирался ехать. Вместе с ней погибла и пассажирка.

По информации очевидцев, водитель Hyundai при обгоне грузовика не успела закончить маневр и столкнулась на встречке с Toyota Land Cruiser Prado.