Назначен начальник алтайского управления печати и массовых коммуникаций

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Вячеслав Киричук назначен начальником алтайского управления печати и массовых коммуникаций. Ранее он был замруководителя этого ведомства, сообщает правительственный телеграм-канал Ленина, 59.

Напомним, до Киричука пост главы управления занимал Евгений Нечепуренко, но потом он перешел руководить новой структурой - алтайским центром управления регионом (ЦУР).

Вячеслав Киричук в управлении работал с 2004 года, занимая разные должности: консультанта отдела информационной работы и новых проектов, начальника сектора взаимодействия с федеральными СМИ, в мае 2019 года был назначен замруководителя.

Он окончил Алтайский госуниверситет по направлению "Журналистика". В среде журналистов известен как автор нескольких проектов, одним из крупных является фильм "То, что во мне". Это совместный проект с рок-исполнителем Гариком Сукачевым, который показывали на Первом канале.