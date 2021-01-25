На Алтае почти на 19 тысяч сократилось число избирателей

В районах края наблюдается снижение избирателей от нескольких десятков до сотен человек Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным на 1 января 2021 года, число избирателей в крае составляет 1 803 626 человек. Это почти на 19 тысяч меньше, чем год назад. Такие данные приводит избирательная комиссия Алтайского края.

- Основной отток лиц произошел в районах региона. При этом в городах число почти не изменилось, а кое-где даже приросло, - сравнивает Банкфакс.

В частности, число избирателей выросло Барнауле на 789 и составило 522 574. В Новоалтайске количество увеличилось на 100 и сейчас составляет 58 568.

А вот Алейске цифра по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 298, в Бийске — на 1588, в Заринске - на 605, в Рубцовске - на 1519.

- Что касается районов края, то абсолютно в каждом наблюдается снижение от нескольких десятков до сотен человек. Вероятно, это связано с возросшей за год смертностью и усилившимися миграционными процессами, - предполагает издание.